Projektipäällikkö korvaus in Ireland Qualtrics:ssa on yhteensä €77K per year L3 -tasolla. Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€69.3K - €83.9K
Ireland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Qualtrics in Ireland on vuosittainen kokonaiskorvaus €89,265. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualtrics Projektipäällikkö roolille in Ireland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €63,870.

