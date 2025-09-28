Projektipäällikkö korvaus in Ireland Qualtrics:ssa on yhteensä €77K per year L3 -tasolla. Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)