Talousanalyytikko mediaanikorvaus in Ireland Playrix:ssa on yhteensä €80.5K per year. Katso Playrix:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Yhteensä vuodessa
€80.5K
Taso
-
Peruspalkka
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
7 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Playrix?

€160K

Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Playrix in Ireland on vuosittainen kokonaiskorvaus €83,341. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Playrix Talousanalyytikko roolille in Ireland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €80,451.

