Playrix
Playrix Palkat

Playrix:n palkka vaihtelee $41,790 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $102,977 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Playrix. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $59.2K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Videopeli-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$79.6K
Data-analyytikko
$95.9K

Data-asiantuntija
$90.5K
Talousanalyytikko
Median $80.5K
Henkilöstöhallinto
$61.5K
Tuotesuunnittelija
$41.8K
Tuotepäällikkö
$43.4K
Rekrytoija
$45.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$103K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Playrix on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $102,977. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Playrix ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $70,546.

