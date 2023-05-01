Yritysluettelo
Paytronix Systems
Paytronix Systems Palkat

Paytronix Systems:n palkka vaihtelee $55,275 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $213,060 Kumppanuuspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Paytronix Systems. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $114K
Kumppanuuspäällikkö
$213K
Myynti
$55.3K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Paytronix Systems on Kumppanuuspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $213,060. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Paytronix Systems ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,000.

