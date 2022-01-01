Yritysluettelo
Airbnb

Airbnb Palkat

Airbnb:n palkka vaihtelee $33,473 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $836,108 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Airbnb. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

Airbnb logo

$57K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android-insinööri

Mobiiliohjelmistoinsinööri

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Data-asiantuntija
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Tuotepäällikkö
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Tuotesuunnittelija
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX-suunnittelija

Ohjelmistokehityspäällikkö
M1 $602K
M2 $765K
Rekrytoija
G8 $189K
G9 $209K

Tekninen rekrytoija

Tekninen ohjelmapäällikkö
L5 $349K
L6 $499K
Talousanalyytikko
Median $301K
Projektipäällikkö
Median $200K
Markkinointi
Median $300K
Ohjelmapäällikkö
Median $330K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $33.5K
Data-analyytikko
Median $157K
Juridiikka
Median $275K

Lakimies

Myynti
Median $100K
Data-tieteen päällikkö
Median $620K
Hallinnollinen assistentti
Median $155K
Liiketoimintakehitys
Median $130K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $230K
UX-tutkija
Median $340K
Kirjanpitäjä
$190K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoimintaoperaatiot
$349K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$267K
Tekstinkirjoittaja
$246K
Henkilöstöhallinto
$126K
Markkinointioperaatiot
$367K
Koneinsinööri
$295K
Henkilöstöoperaatiot
$402K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$348K
Tulooperaatiot
$266K
Myynti-insinööri
$71.5K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$117K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

35%

V 1

30%

V 2

20%

V 3

15%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Airbnb-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 35% ansaitsee 1st-V (8.75% neljännesvuosittain)

  • 30% ansaitsee 2nd-V (7.50% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (5.00% neljännesvuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (3.75% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Airbnb-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Airbnb-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Airbnb on Ohjelmistoinsinööri at the G11 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $836,108. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Airbnb ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $301,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Airbnb ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit