Pandora Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Panama Pandora:ssa vaihtelee PAB 39.5K ja PAB 55.3K per year välillä. Katso Pandora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Pandora-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Pandora in Panama on vuosittainen kokonaiskorvaus PAB 55,252. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pandora Data-analyytikko roolille in Panama ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PAB 39,534.

