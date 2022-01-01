Grubhub Palkat

Yrityshakemisto
Grubhub:n palkkaväli vaihtelee $19,632:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $320,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Grubhub. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Tuotevastaava
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $320K

Datatieteilijä
Median $150K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $95K
Dataanalyytikko
Median $140K
Datatieteen päällikkö
Median $185K
Kirjanpitäjä
$126K
Liiketoimintaprosessit
$296K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$125K
Talousanalyytikko
$87.6K
Henkilöstöhallinto
$74.6K
Markkinointi
$51K
Markkinointitoiminnot
$103K
Kumppanuuspäällikkö
$115K
Tuotesuunnittelija
$19.6K
Ohjelmajohtaja
$160K
Rekrytoija
$101K
Myynti
$128K
Ratkaisuarkkitehti
$85.6K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmajohtaja
$101K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$98K
Omistusoikeuden aikataulu

40%

VUOSI 1

30%

VUOSI 2

15%

VUOSI 3

15%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Grubhub:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 40% kertyvät 1st-VUOSI (40.00% vuosittain)

  • 30% kertyvät 2nd-VUOSI (7.50% neljännesvuosittain)

  • 15% kertyvät 3rd-VUOSI (3.75% neljännesvuosittain)

  • 15% kertyvät 4th-VUOSI (3.75% neljännesvuosittain)

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Grubhub:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

