OneTrust Palkat

OneTrust:n palkka vaihtelee $11,914 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $323,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä OneTrust. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $190K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $323K
Tuotesuunnittelija
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kirjanpitäjä
$69.7K
Yrityskehitys
$232K
Asiakaspalvelu
$117K
Asiakasmenestys
$62.5K
Tietoteknologi (IT)
$72.9K
Liikkeenjohdon konsultti
$63.2K
Markkinointi
$224K
Markkinointioperaatiot
$90.5K
Projektipäällikkö
Median $135K
Rekrytoija
$11.9K
Myynti
$159K
Myynti-insinööri
$121K
Tekninen asiakkuuspäällikkö
$97.5K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$112K
Pääomasijoittaja
$62.3K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

OneTrust-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä OneTrust on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $323,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä OneTrust ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $106,218.

Muut resurssit

