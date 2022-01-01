Yritysluettelo
Riverbed Technology
Riverbed Technology Palkat

Riverbed Technology:n palkka vaihtelee $41,644 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $203,975 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Riverbed Technology. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $96K
Tuotepäällikkö
Median $135K
Ohjelmistoinsinööri
$41.6K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$204K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Riverbed Technology on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $203,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Riverbed Technology ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,500.

