Molex
Molex Palkat

Molex:n palkka vaihtelee $28,290 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $179,100 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Molex. Viimeksi päivitetty: 9/15/2025

$160K

Koneinsinööri
Median $120K
Ohjelmistoinsinööri
Median $74.4K
Biolääketieteen insinööri
$106K

Liiketoiminta-analyytikko
$96.9K
Laitteistoinsinööri
$63.5K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$176K
Tuotesuunnittelija
$28.3K
Tuotepäällikkö
$72.1K
Projektipäällikkö
$96.9K
Myynti
$51.3K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$89.4K
Ratkaisuarkkitehti
$179K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Molex on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $179,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Molex ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $93,138.

