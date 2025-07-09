Yritysluettelo
Minsait
Minsait Palkat

Minsait:n palkka vaihtelee $23,619 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $48,536 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Minsait. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $40.2K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
Median $31.4K
Data-analyytikko
Median $26.6K

Data-asiantuntija
$38.3K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$46.4K
Liikkeenjohdon konsultti
$48.5K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$23.6K
UKK

The highest paying role reported at Minsait is Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $48,536. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minsait is $38,258.

