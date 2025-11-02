Yritysluettelo
Mercari
Mercari Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Japan Mercari:ssa vaihtelee ¥8.48M ja ¥12.35M per year välillä. Katso Mercari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Mercari-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Mercari in Japan on vuosittainen kokonaiskorvaus ¥12,347,791. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mercari Talousanalyytikko roolille in Japan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ¥8,476,026.

Muut resurssit