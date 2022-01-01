Yritysluettelo
CoStar Group
CoStar Group Palkat

CoStar Group:n palkka vaihtelee $60,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $241,200 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä CoStar Group. Viimeksi päivitetty: 10/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

DevOps-insinööri

Data-asiantuntija
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Tuotesuunnittelija
Median $105K

UX-suunnittelija

Tuotepäällikkö
Median $130K
Asiakaspalvelu
Median $60K
Markkinointi
Median $82K
Liiketoiminta-analyytikko
$197K
Liiketoimintakehitys
$134K
Data-analyytikko
$144K
Talousanalyytikko
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Markkinointioperaatiot
$61.6K
Myynti
$149K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $230K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$241K
Pääomasijoittaja
$114K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

CoStar Group-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην CoStar Group είναι Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $241,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CoStar Group είναι $132,000.

