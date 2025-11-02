Yritysluettelo
Lumentum Datatieteilijä Palkat

Katso Lumentum:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Lumentum-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Lumentum in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,468,022. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lumentum Datatieteilijä roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,694,151.

