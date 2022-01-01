Ciena Palkat

Yritysluettelo
Ciena:n palkka vaihtelee $33,419 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $275,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ciena. Viimeksi päivitetty: 10/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Embedded Systems Software Engineer

Laitteistoinsinööri
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optiikka-insinööri
Median $83.1K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $275K
Liiketoiminta-analyytikko
$86.7K
Asiakaspalvelu
$87.3K
Data-tieteen päällikkö
$139K
Data-asiantuntija
$78.9K
Liikkeenjohdon konsultti
$180K
Markkinointi
$252K
Koneinsinööri
$66.8K
Tuotesuunnittelija
$101K
Myynti
Median $116K
Myynti-insinööri
$150K
Ratkaisuarkkitehti
$110K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$95.8K
Tekninen kirjoittaja
$33.4K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ciena-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

