Kaseya Palkat

Kaseya:n palkka vaihtelee $40,778 kokonaiskorvauksena vuodessa Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä alemman pään mukaan $105,440 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Kaseya. Viimeksi päivitetty: 9/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Myynti
Median $80K

Asiakkuuspäällikkö

Tuotepäällikkö
Median $105K

Asiakaspalvelu
$42.2K
Henkilöstöhallinto
$88.2K
Liikkeenjohdon konsultti
$96.6K
Tuotesuunnittelija
$95.5K
Projektipäällikkö
$71.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$78.3K
Ratkaisuarkkitehti
$40.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Kaseya on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $105,440. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kaseya ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $78,290.

