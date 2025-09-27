Ohjelmistoinsinööri korvaus in Poland Kaseya:ssa vaihtelee PLN 255K per year Software Engineer 2 -tasolta PLN 291K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Poland on yhteensä PLN 265K. Katso Kaseya:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
