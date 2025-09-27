Yritysluettelo
Kaseya
Kaseya Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Poland Kaseya:ssa vaihtelee PLN 255K per year Software Engineer 2 -tasolta PLN 291K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Poland on yhteensä PLN 265K. Katso Kaseya:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kaseya?

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Kaseya in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 327,642. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kaseya Ohjelmistoinsinööri roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 274,918.

