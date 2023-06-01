Yritysluettelo
IronYun
IronYun Palkat

IronYun:n mediaaripalkka on $34,524 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä IronYun. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$34.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä IronYun on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $34,524. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä IronYun ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $34,524.

Muut resurssit

