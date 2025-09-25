Yritysluettelo
Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Egypt Integrant:ssa on yhteensä EGP 1.24M per year. Katso Integrant:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Yhteensä vuodessa
EGP 1.24M
Taso
Principal
Peruspalkka
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Integrant?

EGP 7.9M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Integrant in Egypt on vuosittainen kokonaiskorvaus EGP 1,500,696. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Integrant Ohjelmistoinsinööri roolille in Egypt ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on EGP 1,243,998.

