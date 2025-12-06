Yritysluettelo
Illumina
Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus Illumina:ssa vaihtelee $201K ja $281K per year välillä. Katso Illumina:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$218K - $264K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$201K$218K$264K$281K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Illumina-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Illumina on vuosittainen kokonaiskorvaus $280,720. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Illumina Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,860.

Muut resurssit

