Danaher
Danaher Palkat

Danaher:n palkkaväli vaihtelee $36,717:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle alaosassa $218,500:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Danaher. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Tuotevastaava
Median $219K
Konetekniikan insinööri
Median $115K
Kirjanpitäjä
$217K

Biomediciinan insinööri
$88.3K
Liiketoiminta-analyytikko
$106K
Liiketoiminnan kehittäminen
$137K
Datatieteen päällikkö
$149K
Datatieteilijä
$195K
Talousanalyytikko
$151K
Laitteistoinsinööri
$64.9K
Henkilöstöhallinto
$142K
Tietotekniikan asiantuntija
$72K
Markkinointi
$199K
Optisen tekniikan insinööri
$181K
Tuotesuunnittelija
$141K
Projektipäällikkö
$115K
Myynti
$78.3K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$36.7K
Ratkaisuarkkitehti
$60.1K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Danaher:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (25.00% vuosittain)

UKK

El rol con mayor salario reportado en Danaher es Tuotevastaava con una compensación total anual de $218,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Danaher es $137,460.

Muut resurssit