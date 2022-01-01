Yritysluettelo
Globant
Globant Palkat

Globant:n palkka vaihtelee $11,235 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $298,500 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Globant. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Verkko-ohjelmoija

Projektipäällikkö
Median $19.5K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $40.3K

Ratkaisuarkkitehti
Median $126K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $190K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $196K
Kirjanpitäjä
$15.9K
Hallinnollinen assistentti
$143K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$33.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$46.4K
Liiketoimintakehitys
$299K
Asiakaspalvelu
$50.3K
Henkilöstöhallinto
$15.2K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$13.3K
Liikkeenjohdon konsultti
$71.9K
Markkinointi
$11.2K
Markkinointioperaatiot
$52.3K
Tuotesuunnittelija
$46.8K
Tuotepäällikkö
$39.4K
Ohjelmapäällikkö
Median $219K
Myynti
$80.4K
Myynti-insinööri
$121K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Globant is Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Globant is $46,752.

