ISG Palkat

ISG:n palkka vaihtelee $30,055 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $97,147 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ISG. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Liiketoiminta-analyytikko
$83.5K
Liikkeenjohdon konsultti
$97.1K
Tuotepäällikkö
$75.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Ohjelmistosuunnittelija
$30.1K
Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ISG on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $97,147. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ISG ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,460.

