Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Genesys:ssa vaihtelee $92.4K per year L1 -tasolta $181K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $140K. Katso Genesys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
Palkkoja ei löytynyt
