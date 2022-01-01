Yritysluettelo
Ultimate Software
Ultimate Software Palkat

Ultimate Software:n palkka vaihtelee $70,745 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $189,945 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ultimate Software. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $110K
Liiketoiminta-analyytikko
$99.5K
Data-asiantuntija
$190K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$70.7K
Tuotesuunnittelija
$76.9K
Tuotepäällikkö
$184K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ultimate Software on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $189,945. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ultimate Software ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,875.

