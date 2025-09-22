Yritysluettelo
Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in United States First American Financial:ssa on yhteensä $325K per year. Katso First American Financial:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Yhteensä vuodessa
$325K
Taso
Principal Engineer
Peruspalkka
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$27.3K
Vuotta yrityksessä
7 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä First American Financial?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä First American Financial in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $382,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä First American Financial Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $300,300.

Muut resurssit