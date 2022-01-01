Yritysluettelo
Morgan Stanley
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Morgan Stanley Palkat

Morgan Stanley:n palkka vaihtelee $21,750 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $399,990 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Morgan Stanley. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Investointipankkiiri
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Liiketoiminta-analyytikko
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Data-asiantuntija
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitatiivinen tutkija

Talousanalyytikko
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Tuotepäällikkö
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Ohjelmistokehityspäällikkö
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektipäällikkö
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $66.8K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $191K
Kirjanpitäjä
Median $115K

Technical Accountant

Myynti
Median $150K
Ratkaisuarkkitehti
Median $265K

Data Architect

Henkilöstöhallinto
Median $160K
Juridiikka
Median $187K
Pääomasijoittaja
Median $120K

Avustaja

Analyytikko

Markkinointi
Median $120K
Hallinnollinen assistentti
$99.5K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$296K
Liiketoimintakehitys
$92.5K
Asiakaspalvelu
$50.1K
Asiakasmenestys
$49.2K
Data-analyytikko
$58.6K
Laitteistoinsinööri
$400K
Liikkeenjohdon konsultti
Median $60K
Markkinointioperaatiot
$63.5K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$129K
Ohjelmapäällikkö
$196K
Rekrytoija
$161K
Regulatory Affairs
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX-tutkija
$99.5K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Morgan Stanley on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $399,990. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Morgan Stanley ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $128,175.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Morgan Stanley ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit