Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Fidelity National Financial:ssa vaihtelee ₹451K ja ₹618K per year välillä. Katso Fidelity National Financial:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$5.6K - $6.6K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$5.1K$5.6K$6.6K$7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fidelity National Financial?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Fidelity National Financial in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹617,844. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidelity National Financial Data-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹451,295.

