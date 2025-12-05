Yritysluettelo
Fever
Fever Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Spain Fever:ssa vaihtelee €53.3K ja €77.3K per year välillä. Katso Fever:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$69.7K - $81K
Spain
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$61.5K$69.7K$81K$89.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Fever in Spain on vuosittainen kokonaiskorvaus €77,289. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fever Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Spain ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €53,258.

Muut resurssit

