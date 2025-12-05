Yritysluettelo
FD Technologies
FD Technologies Pääomasijoittaja Palkat

Pääomasijoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States FD Technologies:ssa vaihtelee $109K ja $152K per year välillä. Katso FD Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$117K - $138K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$109K$117K$138K$152K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä FD Technologies?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Pääomasijoittaja roolille yrityksessä FD Technologies in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $152,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä FD Technologies Pääomasijoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $109,200.

Muut resurssit

