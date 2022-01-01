Yrityshakemisto
11:FS
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

11:FS Palkat

11:FS:n palkkaväli vaihtelee $79,395:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $99,494:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä 11:FS. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Datatieteilijä
$98K
Tuotevastaava
$99.5K
Ohjelmistoinsinööri
$79.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli 11:FS:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $99,494. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
11:FS:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $98,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja 11:FS:lle

Liittyvät yritykset

  • Starling Bank
  • FNZ
  • Codat
  • KPMG
  • Vanguard
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit