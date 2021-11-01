Yrityshakemisto
Excella
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Excella Palkat

Excella:n palkkaväli vaihtelee $78,390:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $185,925:aan Liikkeenjohdon konsultti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Excella. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $102K
Liiketoiminta-analyytikko
$78.4K
Datatieteilijä
$158K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Liikkeenjohdon konsultti
$186K
Tuotesuunnittelija
$95.5K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$183K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Excella:ssa on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $185,925. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Excella:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $129,893.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Excella:lle

Liittyvät yritykset

  • HCL Global Systems
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit