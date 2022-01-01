Yrityshakemisto
DraftKings
DraftKings Palkat

DraftKings:n palkkaväli vaihtelee $86,028:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $302,625:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä DraftKings. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
L7 $249K
L6 $303K
Tuotevastaava
L8 $205K
L7 $193K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $112K
Datatieteilijä
Median $175K
Dataanalyytikko
Median $90K
Tuotesuunnittelija
Median $148K
Datatieteen päällikkö
$265K
Talousanalyytikko
$159K
Markkinointi
$124K
Ohjelmajohtaja
$92.5K
Rekrytoija
$86K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

DraftKings:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli DraftKings:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the L6 level vuotuisella kokonaiskorvauksella $302,625. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
DraftKings:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $175,000.

