ConocoPhillips Palkat

ConocoPhillips:n palkka vaihtelee $80,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $402,000 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ConocoPhillips. Viimeksi päivitetty: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Ohjelmistoinsinööri
Median $80K
Kirjanpitäjä
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Liiketoiminta-analyytikko
$88.8K
Liiketoimintakehitys
$402K
Kemian insinööri
$121K
Data-asiantuntija
$287K
Talousanalyytikko
$174K
Geologian insinööri
$275K
Koneinsinööri
$279K
Tuotepäällikkö
$127K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$212K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ConocoPhillips on Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $402,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ConocoPhillips ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,499.

