General Motors Palkat

General Motors:n palkka vaihtelee $44,446 kokonaiskorvauksena vuodessa Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä alemman pään mukaan $277,400 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä General Motors. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobiiliohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Data-asiantuntija
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Laitteistoinsinööri
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Sulautettujen järjestelmien laitteistoinsinööri

Koneinsinööri
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Tuotantoinsinööri

CAE-insinööri

Tuotepäällikkö
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Tuotesuunnittelija
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX-suunnittelija

Ratkaisuarkkitehti
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Data-arkkitehti

Pilvi-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

Liiketoiminta-analyytikko
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Ohjelmistokehityspäällikkö
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Tekninen ohjelmapäällikkö
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektipäällikkö
L6 $114K
L7 $143K
Ohjelmapäällikkö
L6 $128K
L7 $160K
Talousanalyytikko
L5 $98.9K
L6 $110K
Automaatioinsinööri
L5 $94K
L6 $115K
Markkinointi
Median $120K
Rekrytoija
Median $200K
Liiketoimintakehitys
Median $148K
Data-analyytikko
Median $123K
Kirjanpitäjä
Median $100K

Tekninen kirjanpitäjä

Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $100K
Data-tieteen päällikkö
Median $200K
Graafinen suunnittelija
Median $135K
Henkilöstöhallinto
Median $102K
Myynti
Median $100K
Hallinnollinen assistentti
$60.5K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$225K
Yrityskehitys
$86.2K
Asiakaspalvelu
$135K
Sähköinsinööri
$137K
Juridiikka
$116K
Liikkeenjohdon konsultti
$44.4K
Markkinointioperaatiot
$89.6K
Materiaalitekniikan insinööri
$213K
Optiikka-insinööri
$198K
UX-tutkija
$149K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

General Motors-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di General Motors adalah Ohjelmistokehityspäällikkö at the L9 level dengan total kompensasi tahunan $277,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di General Motors adalah $130,446.

