Yritysluettelo
Cognira
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Cognira Palkat

Cognira:n palkka vaihtelee $9,768 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $104,475 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cognira. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Data-asiantuntija
$104K
Henkilöstöhallinto
$9.8K
Ohjelmistoinsinööri
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Cognira is Data-asiantuntija at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $104,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognira is $73,500.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Cognira ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Stripe
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit