Citadel
Citadel Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Citadel:ssa vaihtelee $405K per year L1 -tasolta $608K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $525K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
(Lähtötaso)
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Citadel?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Kvantitatiivinen ohjelmoija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Citadel in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $875,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Citadel Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $500,000.

