Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Citadel:ssa vaihtelee $405K per year L1 -tasolta $608K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $525K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
