Ramp Palkat

Ramp:n palkka vaihtelee $76,380 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $595,400 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ramp. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Ohjelmistoinsinööri
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $189K

UX-suunnittelija

Verkkosuunnittelija

Rekrytoija
Median $135K

Tuotepäällikkö
Median $275K
Markkinointi
Median $200K

Tuotemarkkinoinnin johtaja

Liiketoimintaoperaatiot
$149K
Liiketoiminta-analyytikko
$261K
Asiakaspalvelu
$76.4K
Data-asiantuntija
$161K
Henkilöstöhallinto
$333K
Myynti
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$269K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ramp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ramp on Ohjelmistoinsinööri at the Staff Software Engineer level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $595,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ramp ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $259,416.

