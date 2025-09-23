Yritysluettelo
Cirrus Logic
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Sähköinsinööri

  • Kaikki Sähköinsinööri -palkat

Cirrus Logic Sähköinsinööri Palkat

Sähköinsinööri mediaanikorvaus in United States Cirrus Logic:ssa on yhteensä $250K per year. Katso Cirrus Logic:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$250K
Taso
L6
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
21 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cirrus Logic?

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Sähköinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Sähköinsinööri roolille yrityksessä Cirrus Logic in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $308,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cirrus Logic Sähköinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $175,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Cirrus Logic ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit