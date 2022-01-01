Yritysluettelo
Censys
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Censys Palkat

Censys:n palkka vaihtelee $122,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $289,100 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Censys. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Tuotepäällikkö
$289K
Rekrytoija
$122K
Ohjelmistoinsinööri
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Censys is Tuotepäällikkö at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $289,100. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Censys is $198,716.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Censys ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Riverbed Technology
  • Infoblox
  • Lookout
  • Swimlane
  • ExtraHop
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit