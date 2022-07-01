Yrityshakemisto
Capital Rx
Capital Rx Palkat

Capital Rx:n palkkaväli vaihtelee $122,640:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $150,000:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Capital Rx. Viimeksi päivitetty: 8/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $150K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
$131K
Tuotesuunnittelija
$123K

Tuotevastaava
$136K
Myynti
$146K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Capital Rx:ssa on Ohjelmistoinsinööri vuotuisella kokonaiskorvauksella $150,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Capital Rx:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $135,675.

