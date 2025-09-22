Yritysluettelo
Canoo
Canoo Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Canoo:ssa on yhteensä $120K per year. Katso Canoo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Canoo
Software Engineer
Torrance, CA
Yhteensä vuodessa
$120K
Taso
L3
Peruspalkka
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Canoo?

$160K

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Canoo-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Canoo in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $158,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Canoo Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,750.

