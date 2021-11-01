Yritysluettelo
Aeva
Aeva Palkat

Aeva:n palkka vaihtelee $187,018 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $477,375 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Aeva. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $210K
Laitteistoinsinööri
Median $225K
Koneinsinööri
Median $210K

Tuotesuunnittelija
$477K
Tuotepäällikkö
$187K
Ohjelmapäällikkö
$427K
Projektipäällikkö
$347K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Aeva-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Aeva-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Aeva on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $477,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aeva ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $225,000.

