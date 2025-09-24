Yritysluettelo
Projektipäällikkö korvaus in Germany Bosch Global:ssa vaihtelee €115K per year EG15 -tasolta €104K per year EG16 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Germany on yhteensä €110K. Katso Bosch Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Bosch Global in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €131,987. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bosch Global Projektipäällikkö roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €112,261.

Muut resurssit