Celonis Palkat

Celonis:n palkka vaihtelee $42,346 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $205,800 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Celonis. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $150K
Myynti-insinööri
Median $170K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $42.3K
Liikkeenjohdon konsultti
Median $200K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $178K
Tuotesuunnittelija
Median $94.3K
Asiakaspalvelu
$181K
Asiakasmenestys
$201K
Data-tieteen päällikkö
$89.5K
Data-asiantuntija
$89.1K
Talousanalyytikko
$63.8K
Henkilöstöhallinto
$206K
Markkinointi
$88.6K
Markkinointioperaatiot
$90.5K
Kumppanuuspäällikkö
$131K
Ohjelmapäällikkö
$164K
Projektipäällikkö
$159K
Myynti
$115K
Ratkaisuarkkitehti
$94.5K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
$201K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Celonis-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

