BlueDot Palkat

BlueDot:n palkka vaihtelee $64,974 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $112,110 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BlueDot. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Data-asiantuntija
$79.1K
Talousanalyytikko
$65K
Tuotesuunnittelija
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tuotepäällikkö
$112K
Ohjelmistoinsinööri
$109K
UKK

Den høyest betalte rollen rapportert hos BlueDot er Tuotepäällikkö at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $112,110. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BlueDot er $88,271.

