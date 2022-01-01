Yritysluettelo
BlueCat
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

BlueCat Palkat

BlueCat:n palkka vaihtelee $74,625 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $254,720 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BlueCat. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Tuotesuunnittelija
$74.6K
Tuotepäällikkö
$129K
Myynti
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ohjelmistoinsinööri
$255K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä BlueCat on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $254,720. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BlueCat ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,417.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle BlueCat ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SOTI
  • Avigilon
  • Bosch Global
  • BlueDot
  • FLIR Systems
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit