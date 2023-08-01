Yritysluettelo
BC Hydro
BC Hydro Palkat

BC Hydro:n palkka vaihtelee $64,604 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $96,767 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BC Hydro. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Sähköinsinööri
$89.1K
Henkilöstöhallinto
$65.5K
Koneinsinööri
$64.6K

Projektipäällikkö
$68.3K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$96.8K
The highest paying role reported at BC Hydro is Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,767. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BC Hydro is $68,290.

Muut resurssit