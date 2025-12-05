Yritysluettelo
Aryaka Networks
Aryaka Networks Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Aryaka Networks:ssa vaihtelee $235K ja $322K per year välillä. Katso Aryaka Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$255K - $302K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$235K$255K$302K$322K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Aryaka Networks?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Aryaka Networks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $322,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aryaka Networks Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $235,200.

Muut resurssit

