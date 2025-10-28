Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States AppLovin:ssa vaihtelee $242K per year Software Engineer 2 -tasolta $574K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $350K. Katso AppLovin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
V 1
AppLovin-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:
100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike