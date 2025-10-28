AppLovin Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States AppLovin:ssa vaihtelee $242K per year Software Engineer 2 -tasolta $574K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $350K. Katso AppLovin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Ansaintaaikataulu Pää 100 % V 1 Osaketyyppi RSU AppLovin-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua: 100 % ansaitsee 1st - V ( 25.00 % neljännesvuosittain )

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä AppLovin ?

